"Надо разговаривать". Украинский тренер предположил, почему Харатина перевели в дубль Колоса
Игрок без УПЛ
Фото: legia.com
Украинский тренер Роман Локтионов поделился своим мнением относительно полузащитника "Колоса" Игоря Харатина, который ныне выступает за вторую команду клуба.
- После конфликта с клубом за вторую команду ковалевцев играл Игорь Харатин (семь матчей, два гола). Как можно оценить его действия на уровне третьей ступени украинского футбола?
- Честно говоря, я не видел его игры. В тот момент работал в перволиговой "Кудривке" и видел отдельные матчи Второй лиги, поэтому трудно глубоко анализировать индивидуальные действия отдельного футболиста.
- А может ли спуск сразу на третий уровень украинского футбола снизить профессиональный уровень бывшего игрока национальной сборной?
- О каждом футболисте надо говорить отдельно. У кого-то может быть тяжелая травма, а кто-то мог снизить к себе требования. Разные бывают ситуации и каждый путь индивидуален. Почему Харатин оказался во Второй лиге? Надо разговаривать с ним.
Я могу отметить ситуацию футболиста "ЮКСА" Максима Казакова (играл за луганскую "Зарю" и сборную Украины U-19), который в свое время имел тяжелую травму и затем получил приглашение и решил пройти через Вторую лигу. Теперь, после периода в "Дружбе" (Мировка) оказался в Первой лиге. Возможно, у Харатина похожая ситуация и он понимает, что ему надо получать игровую практику чтобы снова вернуться на свой уровень.
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