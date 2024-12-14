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Генштаб ВСУ подтвердил попадание в российскую нефтебазу. Видео попадания

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Генштаб ВСУ подтвердил попадание в российскую нефтебазу. Видео попадания

фото из открытых источников

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генштаб ВСУ подтвердил попадание в российскую нефтебазу.

В ночь на 14 декабря Силы обороны попали в терминал, расположенный в Орловской области РФ.

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ", - написали в Генштабе.

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Российские СМИ показали кадры попадания беспилотника и реакцию местных жителей

После попадания начался пожар. В Генеральном штабе ВСУ заметили, что терминал – часть российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов вражеской армии.

Напомним, что ВСУ попадают в нефтебазы россиян, поскольку это важная роль в войне против Украины и часть российской экономики.

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