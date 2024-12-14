Воздушные Силы сообщили о потере молодого пилота, который бил оккупантов на самых горячих направлениях фронта.

14 декабря не вернулся с боевого задания летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот - летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага, для качественного выполнения задания им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий

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Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны России", - сообщили в воздушных Силах.