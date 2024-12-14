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УАФ провела детский Кубок развития в новом городе Украины

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УАФ провела детский Кубок развития в новом городе Украины

Фото: із відкритих джерел

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Украинская ассоциация футбола провела детский "Кубок развития" в новом городе Украины.

Турнир проводился в Ивано-Франковске.

"Второй детский турнир ассоциация организовала в Ивано-Франковске, где молодые футболисты снова получили возможность проявить свой талант и способности", - сообщила УАФ.

Ассоциация выложила видео как прошел турнир и сказала, что будет проводить подобные турниры в других регионах Украины.

"УАФ и в дальнейшем будет поддерживать развитие детско-юношеского футбола, проводя подобные турниры в других регионах страны", - сообщили в ассоциации.

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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