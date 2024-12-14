УАФ провела детский Кубок развития в новом городе Украины

Украинская ассоциация футбола провела детский "Кубок развития" в новом городе Украины.

Турнир проводился в Ивано-Франковске.

"Второй детский турнир ассоциация организовала в Ивано-Франковске, где молодые футболисты снова получили возможность проявить свой талант и способности", - сообщила УАФ.

Ассоциация выложила видео как прошел турнир и сказала, что будет проводить подобные турниры в других регионах Украины.