УАФ провела детский Кубок развития в новом городе Украины
Расширяют географию
Фото: із відкритих джерел
Украинская ассоциация футбола провела детский "Кубок развития" в новом городе Украины.
Турнир проводился в Ивано-Франковске.
"Второй детский турнир ассоциация организовала в Ивано-Франковске, где молодые футболисты снова получили возможность проявить свой талант и способности", - сообщила УАФ.
Ассоциация выложила видео как прошел турнир и сказала, что будет проводить подобные турниры в других регионах Украины.
"УАФ и в дальнейшем будет поддерживать развитие детско-юношеского футбола, проводя подобные турниры в других регионах страны", - сообщили в ассоциации.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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