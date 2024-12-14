Бывший вратарь Динамо прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ для Украины

Бывший игрок и тренер Владимир Цыткин оценил результаты жеребьевки квалификации Чемпионата мира. Сборная Украины будет играть в группе D, вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем пары Франция - Хорватия.

"На мой взгляд, итоги жеребьевки - приемлемые, ведь украинцы могли попасть и в более сильную группу. И несмотря на то, кто будет третьим соперником: французы или хорваты, убежден, что наши будут бороться за первое место. Считаю, пойдет украинской сборной на пользу и то, что соперничество будет идти осенью следующего года, а не весной после зимнего перерыва.

Я высоко оцениваю шансы наших ребят и потому, что те же французы и хорваты еще переживают сложный период смены поколений, тогда как у украинцев уже стабилизировался состав, руководитель Сергей Ребров определился, на кого можно рассчитывать в ключевой момент.

Теперь главное, чтобы подойти к новым испытаниям в боевом состоянии, без травмированных. Надеюсь, что к тому времени будут иметь постоянную игровую практику на клубном уровне наши легионеры Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Артем Довбик, Роман Яремчук. От этого только выиграет украинская сборная", - сказал Цыткин.