Уничтожил коллегу. Дулуб сравнил выступления ЛНЗ под его руководством и руководством Карраско
Цифры - вещь упрямая
Фото: ЛНЗ
Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб привел статистику, как изменилась команда и ее результаты под руководством Андреса Карраско, сравнивая со своим периодом в клубе.
- Давайте поговорим о нынешнем "ЛНЗ". Чем команда Карраско отличается от вашей?
- Сейчас постоянно сравнивают "ЛНЗ" Карраско с "ЛНЗ" Дулуба. Это некорректное сравнение. Во-первых, год назад это была совсем другая по качеству игроков команда. На момент, когда я возглавил "ЛНЗ", Transfermarkt оценивал ее пятнадцатой командой по совокупной стоимости игроков в УПЛ. На момент окончания чемпионата мы занимали 13 позицию, а в итоге - седьмую. Этим летом была проведена трансферная кампания. На начало чемпионата Transfermarkt оценивал "ЛНЗ" уже седьмым в лиге. Объективно говоря, по подбору игроков мы были на порядок слабее.
Во-вторых, по моему мнению, Карраско досталась хорошая по стартовому потенциалу команда. Также читал, что он изменил психологию игроков. Но профессиональный спорт - это результат, а его у команды нет. Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: "Игра забудется - счет останется".
И в-третьих, мы имеем совершенно разный процент набора баллов. Сейчас "ЛНЗ" набирает в среднем за игру 1,06. У нас было 1.68. То есть мы набирали почти в полтора раза больше за счет игроков, которые были в нашем распоряжении.
И логистика тренировочных занятий была разной. Из-за отсутствия клубной базы мы были вынуждены ежедневно проводить с командой в автобусе по полтора часа, добираясь до места занятий в Геронимовке. Не было и тренажерного зала. Сейчас ситуация изменилась к лучшему.
- "ЛНЗ" под руководством Карраско имел серию из четырех поражений. В чем причина?
- Недавно прослушал лекцию на курсах повышения тренерской квалификации Pro, где перед нами выступал Грозный. Вячеслав Викторович четко выделил факторы, влияющие на конечный результат матча:
- скорость передач мяча,
- вертикальный футбол,
- прессинг,
- выигрыш единоборств
- и быстрое реагирование при потере и овладении мячом.
Над этими моментами мы и работали в "ЛНЗ".
Сейчас я вижу, что команда играет в стерильный контроль без достижения результата. Когда мой "ЛНЗ" начинают сравнивать с нынешним, значит, мы провели хороший отрезок, если стали ориентиром. Мы пришли после шести туров, а Карраско начинал с первого, и если отнять очки, завоеванные командой в первые шесть туров, то наш "ЛНЗ" и "ЛНЗ" Карраско были бы на диаметрально противоположных позициях в турнирной таблице. По качеству игроков мы были слабее, но, как Команда, наверное, лучше.
Нынешнему "ЛНЗ" не хватает общекомандной скорости, исчез вертикальный футбол. И мы снова возвращаемся к моей любимой пословице: "Чтобы выиграть в казино - надо считать карты". Карраско не удалось просчитывать наперед соперников.
Смотришь игру Испании на Евро или испанских клубов в Лиге чемпионов - оторваться нельзя! Атака на атаку! Нет стерильного контроля, мяч передается при первой возможности сразу же вперед.
- Но ведь Карраско тоже испанец.
- Испанец испанцу разница. Опыт у Карраско небольшой: шесть матчей в "Шахтере" U-19, затем - Кувейт. "Динамо" (Тбилиси) он принял на втором месте в чемпионате, а закончил на пятом. Поэтому мне неприятно, когда меня сравнивают с Карраско. Уровень квалификации у нас разный.
- Вас удивило, что Карраско перевел Шестакова в U-19?
- Откровенно говоря, да. То, как Шестаков вел себя на протяжении всей нашей работы в "ЛНЗ" - это 12 баллов из 10. Он очень положительный в коллективе. Ему скажешь: "Сергей, надо выйти на замену на 15 минут". Никаких проблем - выйдет и отработает на 100%! Поставишь в основе - также будет отдаваться на 100%. Но решение Карраско мне сложно комментировать, потому что не нахожусь внутри команды.
- Если "ЛНЗ" предложит вам вернуться - согласитесь?
- "Никогда не говори: никогда!". Время прошло, все успокоилось. Сейчас готов рассмотреть все предложения. В "ЛНЗ" мне комфортно работалось с руководителями. Также мне очень нравится город Черкассы. Он мне напоминает мой родной Мозырь, где я родился. Когда увидел набережную в Черкассах, сразу подумал - "Как дома". Очень красиво!
Меня хорошо приняли болельщики "ЛНЗ". Иногда даже по городу было трудно прогуляться, ко мне подходили люди, благодарили за работу, фотографировались.
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