Александрия теряет очки, реванш Кривбасса, сенсационное поражение Баварии, ничья Реала в дерби и нули Миколенко. Главные новости за 14 декабря

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком открывали подопечные Руслана Ротаня и Андреса Карраско. "Горожане", благодаря точному дару Филиппова под самый занавес первого тайма, открыли счет в поединке. Однако, гол Яшари во второй половине встречи установил окончательный паритет на табло. Таким образом, "Александрия" снова потеряла очки и отстала от лидирующего в таблице киевского "Динамо" на два балла. При этом, у "бело-синих" еще есть матч в запасе. В свою очередь черкасский коллектив упал аж на 10-ю позицию.

В следующей встрече 17-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" принимал львовские "Карпаты". Победу для команды Юрия Вернидуба обеспечили точные удары Илыча и Твердохлиба. В частности, хорват реализовал пенальти, а украинец - отличился непосредственно с игры. Таким образом, криворожане реабилитировались за поражение от "львов" во втором туре этого сезона УПЛ. Сейчас "Кривбасс" замыкает топ-4 турнирной таблицы украинского первенства, а "Карпаты" располагаются на 6-м месте, соответственно.

Заканчивал же субботний игровой день в УПЛ очный поединок луганской и одесской команд. В итоге, положительный результат для подопечных Младена Бартуловича обеспечили голы двух легионеров: хорвата и серба. Речь идет о точном выстреле Мичина в начале встречи и сольном голе Башича - в компенсированное к матчу время. Благодаря этой победе, "Заря" поднялась в верхнюю часть таблицы. Ну а "Черноморец" продолжил свою серию из поражений до шести поединков...

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Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В рамках 16-го тура "ириски" пожаловали в Лондон к "канонирам". В стартовом составе "синих" на эту встречу вышел украинский защитник Виталий Миколенко. В итоге, наш соотечественник отыграл весь поединок от свистка до свистка. А сами команды расписали нулевую ничью. Что касается другого украинца, уже в составе "Арсенала" - Александра Зинченко. То он не попал в заявку команды Микеля Артеты на эту встречу из-за мышечной травмы.

Перемещаемся в Германию, где состоялась главная сенсаций 14-го тура местной Бундеслиги. В частности, мюнхенская "Бавария" под руководством Венсана Компани неожиданно на выезде уступила скромному "Майнцу". Впрочем, несмотря на это поражение, обидчик донецкого "Шахтера" в ЛЧ сохранил свою лидирующую позицию в чемпионате.

В 17-м туре испанской Примеры мадридский "Реал" под руководством Карло Анчелотти встречался с "Райо Вальекано" из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. В итоге, команды расписались результативную ничью, трижды поразив ворота друг друга. Ворота "сливочных" в этой встрече защищал бельгиец Тибо Куртуа. На данный момент, "Реал" идет вторым в чемпионате и отстает от первой "Барселоны" лишь на один зачетный балл.

И на конец к новостям Апеннинского полуострова. Очередные свои поединки провели лидеры итальянского первенства. "Аталанта" минимально на выезде обыграла "Кальяри" - единственный гол в матче забил Дзаньоло. В свою очередь, "Наполи" в гостях переиграл "Удинезе", а "Ювентус" лишь в компенсированное время спасся против "Венеции". Сейчас бергамаски лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, неаполитанцы идут следом, а туринцы - занимают 6-е место.