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Генштаб подытожил потери россиян. Сколько человек и техники были уничтожены Силами Обороны в сутки?

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Генштаб подытожил потери россиян. Сколько человек и техники были уничтожены Силами Обороны в сутки?

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1280 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 387 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 762 440 (+1280) человек,
  • танков ‒ 9551 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19707 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,
  • РСЗО – 1256 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 1025 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),
  • крылатых ракет ‒ 2943 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,
  • специальной техники – 3648 (+4).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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