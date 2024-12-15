Генштаб подытожил потери россиян. Сколько человек и техники были уничтожены Силами Обороны в сутки?
Особый акцент на БпЛА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 1280 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 387 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 762 440 (+1280) человек,
- танков ‒ 9551 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19707 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,
- РСЗО – 1256 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 1025 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),
- крылатых ракет ‒ 2943 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,
- специальной техники – 3648 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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