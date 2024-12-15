Россияне ночью использовали для атаки на Украину 108 ударных БПЛА. Сколько из них сбило ПВО?

Армия России вечером 14 декабря в 19:00 начала массовую атаку на Украину. Она продолжалась до 8:30 сегодняшнего утра.

Всего оккупанты применили 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Кроме этого – одну зенитную управляемую ракету С-300. Районы пусков – Курск, Орел, Брянск, Миллерово.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.