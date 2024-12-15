Дроны атаковали столицу Чечни. Один из БпЛА залетел прямо в казарму кадыровцев – ВИДЕО
Эффектное попадание
Zelenskiy Official
Утром 15 января атаке дронов подверглась столица Чеченской республики, город Грозный. Об этом сообщают российские СМИ.
Местные жители указывают на то, что целью БПЛА были база ОМОНа и 2-й полк полиции специального назначения. Об этом отмечают местные телеграмм-каналы.
Также один из военных армии РФ вблизи снял попадание дрона прямо в казарму кадыровцев.
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Источник:Медуза
Опубликовал: Максим Кучер
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