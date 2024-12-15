Дроны атаковали столицу Чечни. Один из БпЛА залетел прямо в казарму кадыровцев – ВИДЕО

Утром 15 января атаке дронов подверглась столица Чеченской республики, город Грозный. Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители указывают на то, что целью БПЛА были база ОМОНа и 2-й полк полиции специального назначения. Об этом отмечают местные телеграмм-каналы.

Также один из военных армии РФ вблизи снял попадание дрона прямо в казарму кадыровцев.