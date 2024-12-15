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Дроны атаковали столицу Чечни. Один из БпЛА залетел прямо в казарму кадыровцев – ВИДЕО

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Дроны атаковали столицу Чечни. Один из БпЛА залетел прямо в казарму кадыровцев – ВИДЕО

Zelenskiy Official

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Утром 15 января атаке дронов подверглась столица Чеченской республики, город Грозный. Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители указывают на то, что целью БПЛА были база ОМОНа и 2-й полк полиции специального назначения. Об этом отмечают местные телеграмм-каналы.

Также один из военных армии РФ вблизи снял попадание дрона прямо в казарму кадыровцев.

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Источник:
Медуза
Опубликовал: Максим Кучер
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