Александр Зинченко сегодня отмечает День рождения. Вице-капитану сборной исполнилось 28 лет
В расцвете сил
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, 15 декабря, День рождения отмечает полузащитник национальной сборной Украины и игрок "Арсенала" Александр Зинченко. Ему исполнилось 28 лет.
Свою карьеру футболист начинал в академии "Шахтера". Взрослый этап – в российской Уфе, где провел время с февраля 2015 по июль 2016 года. После этого он перешел в “Манчестер Сити”.
В составе горожан Зинченко провел 128 встреч и завоевал 11 трофеев. Кроме этого, выступал за ПСВ на правах аренды, а сейчас представляет цвета "Арсенала", куда перешел летом 2022 года за 35 миллионов евро.
Также на его счету 10 голов и шесть ассистов в 70 матчах за сборную Украины. Зинченко является текущим вице-капитаном "сине-желтых".
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