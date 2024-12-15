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Ушел из жизни экс-тренер Шахтера

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Шахтер выражает соболезнования

Ушел из жизни экс-тренер Шахтера

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

Ушел из жизни экс-тренер донецкого "Шахтера".

Алексею Дрозденко было 83 года.

В 1962 году дебютировал в основе донецкого "Шахтёра" и выступал за клуб в течение 11 сезонов, провёл 165 матчей. В 1971-1972 годах был капитаном донецкой команды.

После завершения карьеры футболиста, входил в тренерский штаб дончан, был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь - ноябрь 1999), работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков" (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).

"Шахтер" выразил соболезнования родным и близким Алексея Дрозденко.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 17:16
Вічна пам'ять! (
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 17:16
Вічна пам'ять! (
Ответить
0
0

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