Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
Шахтер выражает соболезнования
Фото - ФК Шахтар
Ушел из жизни экс-тренер донецкого "Шахтера".
Алексею Дрозденко было 83 года.
В 1962 году дебютировал в основе донецкого "Шахтёра" и выступал за клуб в течение 11 сезонов, провёл 165 матчей. В 1971-1972 годах был капитаном донецкой команды.
После завершения карьеры футболиста, входил в тренерский штаб дончан, был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь - ноябрь 1999), работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков" (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).
"Шахтер" выразил соболезнования родным и близким Алексея Дрозденко.
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Источник:Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
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15.12.2024 в 17:16
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