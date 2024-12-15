Ушел из жизни экс-тренер Шахтера

Ушел из жизни экс-тренер донецкого "Шахтера".

Алексею Дрозденко было 83 года.

В 1962 году дебютировал в основе донецкого "Шахтёра" и выступал за клуб в течение 11 сезонов, провёл 165 матчей. В 1971-1972 годах был капитаном донецкой команды.

После завершения карьеры футболиста, входил в тренерский штаб дончан, был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь - ноябрь 1999), работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков" (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).

"Шахтер" выразил соболезнования родным и близким Алексея Дрозденко.