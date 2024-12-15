Бывший тренер Зинченко рассказал, как от игрока в свое время отказалось Динамо

Один из первых тренеров Александра Зинченко Сергей Борецкий, рассказал, что юного игрока в определенный период времени не захотели брать в академию киевского "Динамо".

- А как, кстати, Зинченко с Житомирщины перебрался в "Монолит", что в Одесской области?

- Как-то мы играли на чемпионат района, он проводился как среди детей, так и среди взрослых. И вот был у нас тренер-легионер из Одесской области, который пришел посмотреть на матч и подошел ко мне после игры. Показывает на Зинченко и спрашивает: "Какого года?". Отвечаю: "1996-го". Он мне сразу: "Не ври". Я говорю: "А зачем мне врать? Что мне скрывать?".

Саша же и тогда играл в соревнованиях между ребятами 1993/94 года рождения. И тут этот тренер мне: "Да ты что? Давай малого в "Монолит" завезем, там как раз филиал "Шахтера". А перед этим же отец Саши возил его на просмотр в киевское "Динамо".

- В столице талант Зинченко не разглядели?

- Забраковали. Сказали, что он "щупленький", маленький... В "Динамо" что тогда, что сейчас набирают таких ребят, которые должны сразу давать результат. Не все же могут весить в 5 классе по 60-70 килограммов.