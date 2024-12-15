Стал известен первый спарринг-партнер Шахтера на зимних сборах

Донецкий "Шахтер" на зимних сборах в следующем году сыграет контрольный матч с норвежским клубом "Хам-Кама". Об этом сообщает официальный сайт скандинавов.

Матч должен состояться 8-го февраля 2025-го года в Турции. Место проведения - стадион "Мардан" (Аксу, Анталия).

В этом сезоне (2024 год) "Хам-Кам" занял 12-е место в чемпионате Норвегии. Клуб сохранил место в высшем дивизионе.