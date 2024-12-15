Стал известен первый спарринг-партнер Шахтера на зимних сборах
Необычный соперник необычный соперник
Фото: ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" на зимних сборах в следующем году сыграет контрольный матч с норвежским клубом "Хам-Кама". Об этом сообщает официальный сайт скандинавов.
Матч должен состояться 8-го февраля 2025-го года в Турции. Место проведения - стадион "Мардан" (Аксу, Анталия).
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В этом сезоне (2024 год) "Хам-Кам" занял 12-е место в чемпионате Норвегии. Клуб сохранил место в высшем дивизионе.
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Источник:www.hamkam.no
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Vlad21 (Украина)
15.12.2024 в 18:07
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