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Стал известен первый спарринг-партнер Шахтера на зимних сборах

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Стал известен первый спарринг-партнер Шахтера на зимних сборах

Фото: ФК Шахтар

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Донецкий "Шахтер" на зимних сборах в следующем году сыграет контрольный матч с норвежским клубом "Хам-Кама". Об этом сообщает официальный сайт скандинавов.

Матч должен состояться 8-го февраля 2025-го года в Турции. Место проведения - стадион "Мардан" (Аксу, Анталия).

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В этом сезоне (2024 год) "Хам-Кам" занял 12-е место в чемпионате Норвегии. Клуб сохранил место в высшем дивизионе.

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Источник:
www.hamkam.no
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Vlad21 (Украина)
15.12.2024 в 18:07
ГАНЬБА. Нам Українцям продають трансляцію за гроші наш Український футбол. ГАНЬБА.
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Комментарии 1
Vlad21 (Украина)
15.12.2024 в 18:07
ГАНЬБА. Нам Українцям продають трансляцію за гроші наш Український футбол. ГАНЬБА.
Ответить
0
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