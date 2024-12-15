Украина U15 победила однолеток из Италии в Турнире развития УЕФА
Эта победа важная для парней
Фото - прес-служба УАФ
Украина победила Италию в Турнире развития УЕФА.
Сборная Украины U15 продолжает выступления в Португалии. На 9-й минуте гол забил Бодак, развернувшись в штрафной и пробив в дальний угол. На 30-й минуте итальянцы реализовали пенальти.
На 56-й минуте второго тайма Доник вошёл в штрафную и отдал передачу Бодаку, который оформил дубль.
Итальянцы отыграли два мяча и сделали ничью. Украинцы сумели забить. В контратаке Ротар отдал разрезную передачу и Савченко переиграл вратаря. Но спустя минуту итальянцы сравняли счёт.
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По правилам турнира, в случае ничейного результата команды пробивают пенальти. Футболлисты сборной Украины U15 оказались точнее и победили сверстников из Италии.
В турнирной таблице Украина сейчас на третьем месте с двумя баллами. В турнире за победу начисляется три балла, победа в серии пенальти – 2 балла. Поражение в серии пенальти – 1 балл, поражение – 0 баллов.
Заключительный матч турнира Украина U15 сыграет против Турции 18 декабря в 13:00 по киевскому времени.
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