Украинский тренер возглавил сборную Кыргызстана U20

Украинский специалист Сергей Пучков назначен главным тренером сборной Кыргызстана U20. Контракт подписан на 1 год.

В сентябре специалист возглавил один из топовых клубов Кыргызстана "Мурас Юнайтед". Пучков сумел выиграть Кубок страны, а также бронзу в чемпионате сезона 2024-го года.

До Кыргызстана последний раз специалист тренировал украинскую "Таврию" из Симферополя (в 2021-м году).