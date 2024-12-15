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Украинский тренер возглавил сборную Кыргызстана U20

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Украинский тренер возглавил сборную Кыргызстана U20

Фото: Таврія Сімферополь

Новина українською

Украинский специалист Сергей Пучков назначен главным тренером сборной Кыргызстана U20. Контракт подписан на 1 год.

В сентябре специалист возглавил один из топовых клубов Кыргызстана "Мурас Юнайтед". Пучков сумел выиграть Кубок страны, а также бронзу в чемпионате сезона 2024-го года.

До Кыргызстана последний раз специалист тренировал украинскую "Таврию" из Симферополя (в 2021-м году).

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Источник:
Kyrgyz Football Union
Опубликовал: Виктор Иванчук
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