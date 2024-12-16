Шахтер проиграл Полесью, Манчестер Юнайтед справился с Сити, сенсационное поражение Барсы. Главные новости за 15 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 декабря

Житомирское "Полесье" во второй раз в сезоне победило "Шахтер", и прервало свою серию без побед в УПЛ, которая составляла восемь матчей. Единственный гол на 90+1 минуте забил Богдан Михайличенко. Это было третье поражение "Шахтера" в чемпионате – команда Марино Пушича отстает от лидера чемпионата "Динамо" на семь очков.

"Шахтер" может провести вторую половину чемпионата Украины с другим тренером. Как сообщает Динамо Киев Inside, в ближайшие дни "Шахтер" сообщит о расставании с Марино Пушичем. "Версия "Срна" снова приобрела актуальность", – добавляет источник.

Неожиданным результатом завершилась и игра во Львове, где местный "Рух" проиграл "Оболони". За киевлян голами отметились Бычек, Тарануха и Близниченко. "Рух" ответил лишь мячом Дидыка – победа "Оболони", которая позволила "пивоварам" подняться из зоны прямого вылета.

На дне турнирной таблицы чемпионата Украины остается "Ингулец", который в воскресенье проиграл "Колосу" – 2:0. По голу забили Боливар и Ореховский. Для "Колоса" это была лишь третья победа в сезоне.

"Манчестер Сити" снова уже пятый раз в последних семи турах АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы побеждала в дерби "Манчестер Юнайтед" благодаря голу Гвардиола, однако в конце встречи "Юнайтед" удалось отыграться. Сначала Фернандеш реализовал пенальти за фол на Диалло, а затем 22-летний вингер МЮ забил сам.

Михаил Мудрик снова пропускал матч "Челси", однако Егор Ярмолюк играл в старте, и провел неплохой поединок на "Стэмфорд Бридж". "Брентфорд" создал немало моментов, но проиграл 1:2. "Челси" занимает второе место, и отстает от лидера "Ливерпуля" лишь на два очка.

Серия побед Клаудио Раньери во главе "Ромы" была прервана в игре с "Комо". Артем Довбик появился на поле после перерыва при счете 0:0, но не помог своей команде победить – "Комо" забил два гола в дополнительное время (2:0). "Рома" остается во второй половине Серии А (12 место).

Лидер чемпионата Испании неожиданно проиграл команде из нижней половины турнирной таблицы. Ни один из 20 ударов "Барселоны" не привел к голу, а за "Леганес" отличился Гонсалес – 1:0. "Барселона" второй раз подряд проигрывает на своем поле в чемпионате, и не сумела воспользоваться потерей очков "Реалом".

УАФ получила ответ от ФИФА на письмо относительно ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026. "Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем", " сообщило ФИФА.