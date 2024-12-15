Пономаренко поделился впечатлениями от поставленного рекорда в чемпионате U19
Готовился к этому
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19, сумев забить 38 голов. Игрок поделился эмоциями от этого события.
- На протяжении чемпионата ты лечился от травмы. Насколько тяжело было возвращаться, набирать кондиции?
- После травм всегда трудно набирать форму, тем более я пропустил около двух месяцев. Морально было тяжеловато, что в начале чемпионата травмировался, но собрался, меня поддержали мои близкие люди, за что я им благодарен, и вот так потихоньку набрал форму и теперь помогаю команде.
- Ты уже тренируешься и играешь за первую команду. Чувствуешь ли на себе дополнительную ответственность?
- Ответственность есть всегда, причем нет разницы, где играешь - за первую или юношескую команды.
- Сегодня у тебя знаменательный день - ты стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата U19. Что для тебя значит это достижение?
- Честно, хотел достичь этого, да и вообще еще до матча знал, что если удастся забить, то стану рекордсменом. Это очень приятно для меня, поскольку нападающий должен забивать голы. Мне это удается, в первую очередь, благодаря команде, за что я им очень благодарен. Если бы не команда, этого рекорда не было бы.
- Теперь нужно новые цели ставить перед собой?
- Конечно, я всегда ставлю перед собой цели и буду идти к ним.
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