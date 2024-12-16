До выхода Полесья в УПЛ команда дважды играла с Шахтером. Но результат был снова не в пользу горняков
Неудачная серия донецкого коллектива началась значительно раньше
Архів - Житомирська обласна асоціація футболу
В четырех очных встречах с "волками" в УПЛ "Шахтер" не выиграл ни разу (3 поражения, 1 ничья). В прошлом веке соперники уже пересекались. Речь идет об 1/16 финала Кубка СССР 1969.
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Тогда житомирская команда выступала под названием "Автомобилист" и была одной из сильнейших в республике. "Зелено-желтые" выиграли дома со счетом 1:0 и вышли в ⅛ финала. Единственный гол забили на 83-й минуте на глазах 18 тысяч зрителей.
В 1972 году коллективы встретились в финале Кубка УССР. "Автомобилист" одолел "горняков" в Киеве, вырвав победу в овертайме на 91-й минуте (1:0). Таким образом, "оранжево-черные" не выиграли ни одного поединка и даже не забили "стае" в шести очных матчах.
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