До выхода Полесья в УПЛ команда дважды играла с Шахтером. Но результат был снова не в пользу горняков

В четырех очных встречах с "волками" в УПЛ "Шахтер" не выиграл ни разу (3 поражения, 1 ничья). В прошлом веке соперники уже пересекались. Речь идет об 1/16 финала Кубка СССР 1969.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тогда житомирская команда выступала под названием "Автомобилист" и была одной из сильнейших в республике. "Зелено-желтые" выиграли дома со счетом 1:0 и вышли в ⅛ финала. Единственный гол забили на 83-й минуте на глазах 18 тысяч зрителей.

В 1972 году коллективы встретились в финале Кубка УССР. "Автомобилист" одолел "горняков" в Киеве, вырвав победу в овертайме на 91-й минуте (1:0). Таким образом, "оранжево-черные" не выиграли ни одного поединка и даже не забили "стае" в шести очных матчах.