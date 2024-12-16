"Пустой чек - это не стратегия". В команде Трампа сделали заявление о помощи Украине
Грядут изменения
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Выделение многомиллиардной военной помощи Украине является плохой стратегией. Об этом в интервью CBS News заявил конгрессмен Майкл Волц, которого Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности.
"Президент Трамп сказал в интервью, что "пустой чек", в своем интервью для Time, если я не ошибаюсь, "пустой чек" - это не стратегия. Эта бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся.
Что означает успех в контексте наших интересов? Как мы заканчиваем эту войну? Кто будет за столом переговоров? Как мы побудим все стороны к переговорам? Каким будет механизм соглашения? Это те вопросы, которые мы обсуждаем с его замечательной командой, которую он формирует", - ответил Волц на вопрос журналистки.
Под фразой "пустой чек" имеется в виду формат поддержки Украины со стороны нынешней администрации президента США Джо Байдена. Администрация Байдена в вопросе поддержки Украины была ограничена лишь размером финансирования, согласованного Конгрессом США.
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