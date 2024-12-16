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"Пустой чек - это не стратегия". В команде Трампа сделали заявление о помощи Украине

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"Пустой чек - это не стратегия". В команде Трампа сделали заявление о помощи Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Выделение многомиллиардной военной помощи Украине является плохой стратегией. Об этом в интервью CBS News заявил конгрессмен Майкл Волц, которого Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности.

"Президент Трамп сказал в интервью, что "пустой чек", в своем интервью для Time, если я не ошибаюсь, "пустой чек" - это не стратегия. Эта бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся.

Что означает успех в контексте наших интересов? Как мы заканчиваем эту войну? Кто будет за столом переговоров? Как мы побудим все стороны к переговорам? Каким будет механизм соглашения? Это те вопросы, которые мы обсуждаем с его замечательной командой, которую он формирует", - ответил Волц на вопрос журналистки.

Под фразой "пустой чек" имеется в виду формат поддержки Украины со стороны нынешней администрации президента США Джо Байдена. Администрация Байдена в вопросе поддержки Украины была ограничена лишь размером финансирования, согласованного Конгрессом США.

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Источник:
CBS News
Опубликовал: Александр Бураков
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