Враг потерял более тысячи военных за сутки - Генштаб ВСУ
Плюс выведено из строя 166 единиц техники
Азов
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1070 оккупантов, 12 танков, 29 бронемашин и 23 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 763510 (+1070) человек,
- танков - 9563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19736 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 21151 (+23) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1025 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20372 (+16),
- крылатые ракеты - 2943 (+2),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31480 (+82) ед,
- специальная техника - 3650 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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