  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг потерял более тысячи военных за сутки - Генштаб ВСУ
В тренде

Враг потерял более тысячи военных за сутки - Генштаб ВСУ

Общие новости

Плюс выведено из строя 166 единиц техники

Враг потерял более тысячи военных за сутки - Генштаб ВСУ

Азов

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1070 оккупантов, 12 танков, 29 бронемашин и 23 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 763510 (+1070) человек,
  • танков - 9563 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 19736 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 21151 (+23) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1025 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20372 (+16),
  • крылатые ракеты - 2943 (+2),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31480 (+82) ед,
  • специальная техника - 3650 (+2).
По теме
yellow-arrow
Россия запустила по Украине почти 50 шахедов. Результаты работы ПВО
yellow-arrow
Шахтер проиграл Полесью, Манчестер Юнайтед справился с Сити, сенсационное поражение Барсы. Главные новости за 15 декабря
yellow-arrow
До выхода Полесья в УПЛ команда дважды играла с Шахтером. Но результат был снова не в пользу горняков
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости