Россия запустила по Украине почти 50 шахедов. Результаты работы ПВО

Ночью 16 декабря 2024 года противник атаковал Украину 49-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 27 "шахедов" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 19 дронов не достигли своих целей (локально потеряны). Три БпЛА - в воздухе.

Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.