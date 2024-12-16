Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России: что предусматривается?

Совет министров Евросоюза по иностранным делам принял 15 пакет санкций против России. Об этом сообщил Совет ЕС в понедельник, 16 декабря.

Как отметили в ведомстве, новые санкции нацелены на "теневой флот" российского диктатора Владимира Путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс России.

"Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - заявила представитель ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

Совет согласовал список из 84 пунктов, куда входят 54 человека и 30 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР, в частности ограничения касаются российского теневого флота.

Также санкции введены против военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

Впервые наложены полноценные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет предоставлять экономические ресурсы - ред.) на различных субъектов из Китая, которые поставляют компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки российской армии.