Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 декабря

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не попадал в заявку лондонцев из-за проваленного допинг-теста. После первого проваленного теста состоялся запрос на вторую пробу, раскрытие которой находится в процессе. Футболисту грозит до четырех лет дисквалификации.

В последнем матче 2024 года в УПЛ встречались "Динамо" и "Верес". Игра завершилась победой киевлян – 1:0. Победный мяч после розыгрыша штрафного в середине первого тайма забил Владислав Ванат. Таким образом, для нападающего это уже десятый гол в нынешнем сезоне УПЛ. "Динамо" теперь на пять очков опережает "Александрию", а "Верес" остался на девятом месте.

В матче 16-го тура АПЛ встречались "Борнмут" и "Вест Хэм". Игра завершилась вничью 1:1. Все главные события произошли в конце матча. На 87-й минуте Пакета открыл счет, но уже через три минуты Унал спас хозяев от поражения – 1:1. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Как сообщает Kicker, "Байер" договорился о продлении контракта с Флорианом Верцем. Ранее его соглашение действовало до 2027 года, а новое будет действовать по меньшей мере до 2028 года. Таким образом, клуб и полузащитник заложили основу для того, чтобы немец продолжил демонстрировать свое мастерство под флагом "Байера" в сезоне 2025/26. Ожидается, что в ближайшее время "фармацевты" официально объявят о продолжении сотрудничества.

Не успел Ламин Ямаль насладиться возвращением на поле, как футболист возвращается в лазарет. Вингер "Барсы" получил удар в голеностоп в игре против "Леганеса", где он продержался до 75-й минуты, когда его заменил Гави.

По информации медицинского штаба каталонцев, обследование показало повреждение первой степени передней большеберцовой связки голеностопного сустава у 17-летнего игрока. Ожидается, что он будет находиться вне игры в течение 3-4 недель.

Руслан Малиновский выложил у себя в соцсетях видео с индивидуальной тренировки. 31-летний украинский полузащитник начал выполнять беговые упражнения после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0). Украинский легионер "Дженоа" впервые вернулся к тренировкам.

Австрийский клуб объявил об увольнении своего главного тренера Пепа Лейндерса.

"Спасибо за вашу преданность и желаем всего лучшего в будущем, Пеп!", - говорится в заявлении клуба.

41-летний нидерландец возглавил команду 1 июля 2024 года. До этого он работал ассистентом у Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

После длительных внутренних разногласий Королевская федерация футбола Испании (RFEF) избрала нового президента. Им стал Рафаэль Лузан.

Лузан, ранее занимавший должность вице-президент RFEF, получил поддержку 90 из 141 члена Генеральной ассамблеи, что является более чем вдвое большим результатом, чем у его ближайшего конкурента.

Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема думает о завершении своей игровой карьеры в 2025 году.

Как сообщает испанское издание Relevo, 36-летний француз готов вернуться в "Реал" в качестве глобального посла мадридского клуба. Он сообщил "Аль-Иттихаду" о своих намерениях завершить карьеру не в 2026 году, как планировалось, а в следующем году по завершении текущего сезона.

На официальном сайте "Кривбасса" сообщается о том, что два футболиста команды вернутся в расположение клуба из аренды после завершения отпуска. Речь идет о полузащитнике Владиславе Семотюке и нападающем Денисе Устименко. Семотюк на протяжении последних шести месяцев играл за львовский "Рух", за который он провел 4 матча. А Устименко играл за другой львовский клуб - "Карпаты", в составе которого он отметился одним голом за 12 матчей в первой части сезона УПЛ.