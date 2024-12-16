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В Евросоюзе назвали условие для миротворческой миссии в Украине

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Сперва должен быть прекращен огонь

В Евросоюзе назвали условие для миротворческой миссии в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена. Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

"Для того, чтобы отправить миротворцев, сначала должен быть мир, но Россия не хочет мира, и это очень ясно - если вы посмотрите, например, на интервью Лаврова (Сергей Лавров - глава МИД РФ) Такеру Карлсону - они не отступили от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - заявила она журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения войск миротворческой миссии в пределах Украины - в случае возможного прекращения огня в рамках войны России против Украины.

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Источник:
newsroom.consilium.eu
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 16:16
Трамп заставит прекратить огонь, заставит. У него компромата вагон и маленькая тележка.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
16.12.2024 в 16:16
Трамп заставит прекратить огонь, заставит. У него компромата вагон и маленькая тележка.
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
16.12.2024 в 16:32
Пархата наволоч, ти путіна не дочекаєшся !
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