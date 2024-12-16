В Евросоюзе назвали условие для миротворческой миссии в Украине

Перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена. Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

"Для того, чтобы отправить миротворцев, сначала должен быть мир, но Россия не хочет мира, и это очень ясно - если вы посмотрите, например, на интервью Лаврова (Сергей Лавров - глава МИД РФ) Такеру Карлсону - они не отступили от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - заявила она журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения войск миротворческой миссии в пределах Украины - в случае возможного прекращения огня в рамках войны России против Украины.