"Запад доводит Россию до красной черты", - Путин снова заговорил о красных линиях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы доводит РФ к "красной границе", и на это Москва "не может не отвечать".

Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передают росСМИ.

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По словам главы Кремля, "Москва не бряцает ядерным оружием, на Западе пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то".

Путин также утверждает, что Кремль будет поддерживать потенциал и "сбалансированное развитие ядерных сил" РФ.

Диктатор РФ цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".

"Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать", - утверждает он.

Кроме того, он говорит, что на Западе якобы считают себя "представителями Господа на Земле, хотя сами в Господа не верят".

Путин добавил, что серийный выпуск комплексов "Орешник" вроде бы будет обеспечен в ближайшее время, и это - "новейшее мощное оружие" России.