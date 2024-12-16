"Запад доводит Россию до красной черты", - Путин снова заговорил о красных линиях
Очередные заявление диктатора
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы доводит РФ к "красной границе", и на это Москва "не может не отвечать".
Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передают росСМИ.
По словам главы Кремля, "Москва не бряцает ядерным оружием, на Западе пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то".
Путин также утверждает, что Кремль будет поддерживать потенциал и "сбалансированное развитие ядерных сил" РФ.
Диктатор РФ цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".
"Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать", - утверждает он.
Кроме того, он говорит, что на Западе якобы считают себя "представителями Господа на Земле, хотя сами в Господа не верят".
Путин добавил, что серийный выпуск комплексов "Орешник" вроде бы будет обеспечен в ближайшее время, и это - "новейшее мощное оружие" России.
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