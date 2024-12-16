Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала включения ОКР и двух российских футбольных клубов в 15-й пакет санкций ЕС против России.

Также это касается и патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

"Поскольку нам удалось отсеять сумасшедшие идеи из этого пакета санкций, мы, в конце концов, не наложили на него вето.

Что это были за безумные идеи? К примеру, в этот список санкций хотели внести патриарха Кирилла. Я считаю, что в любом случае нужно избегать санкций к лидерам церквей и церковным лицам, потому что если мы не сможем говорить между собой по церковной линии, то будет потеряна последняя надежда на мир.

Они хотели ввести санкции против посла России в ООН, что удивительно, потому что ООН является последним убежищем, где можно проводить политические консультации. Это, очевидно, отрезало бы окончательный путь к миру.

Мы наложили вето и дали понять, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России ни при каких обстоятельствах. Смешение спорта и политики, особенно спорта и геополитики, недопустимо.

И, кстати, мы также выступили против санкций против двух первоклассных российских футбольных команд, потому что считаем, что у безумия разные границы", – сказал Сийярто.