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Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала санкции ЕС в отношении ОКР и двух российских футбольных клубов

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Также это касается патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю

Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала санкции ЕС в отношении ОКР и двух российских футбольных клубов

фото из соцсетей

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала включения ОКР и двух российских футбольных клубов в 15-й пакет санкций ЕС против России.

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Также это касается и патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

"Поскольку нам удалось отсеять сумасшедшие идеи из этого пакета санкций, мы, в конце концов, не наложили на него вето.

Что это были за безумные идеи? К примеру, в этот список санкций хотели внести патриарха Кирилла. Я считаю, что в любом случае нужно избегать санкций к лидерам церквей и церковным лицам, потому что если мы не сможем говорить между собой по церковной линии, то будет потеряна последняя надежда на мир.

Они хотели ввести санкции против посла России в ООН, что удивительно, потому что ООН является последним убежищем, где можно проводить политические консультации. Это, очевидно, отрезало бы окончательный путь к миру.

Мы наложили вето и дали понять, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России ни при каких обстоятельствах. Смешение спорта и политики, особенно спорта и геополитики, недопустимо.

И, кстати, мы также выступили против санкций против двух первоклассных российских футбольных команд, потому что считаем, что у безумия разные границы", – сказал Сийярто.

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Петер Сийярто война с россией
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Опубликовал: Михаил Черныш
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