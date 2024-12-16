Украинский тренер вынужден был перенести операцию из-за травм, полученных за время игровой карьеры

С тех пор как Владимир Шаран завершил карьеру игрока, прошло 22 года. Однако разные травмы, полученные в период его активных выступлений на футбольном поле, не прошли даром. Они до сих пор время от времени дают о себе знать. Недавно корреспондент UA-Футбол узнал, что 53-летний специалист сейчас вынужден временно передвигаться на костылях. Как оказалось, Шаран перенес операцию, и теперь у него проходит период реабилитации.

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- Мое нынешнее состояние – это отголосок старых травм, которые я получал в киевском "Динамо", "Днепре" и "Карпатах", - говорит он. – На одной и той же ноге это уже было четвертое хирургическое вмешательство на колене. На моей левой, которой я выкручивал угловые, штрафные удары и давал передачи (улыбается). В конце осени в одной из клиник Киева была довольно серьезная операция, после которой два месяца нужно ходить на костылях.

– Как ваше нынешнее самочувствие?

– Выводы будем делать потом. Ступать на ногу нельзя. Реабилитацию прохожу дома в Александрии под наблюдением местных врачей.

– От футбольных событий не отстаете?

– Конечно же, нет! Наоборот. Сейчас, в период "лежащего" режима, пытаюсь просматривать все поединки и обзоры матчей как чемпионата Украины, так и разных европейских чемпионатов. Профессия обязывает быть в курсе всех дел.

– Сегодня киевское "Динамо" на мажорной ноте завершило осеннюю часть чемпионата, пойдя на зимний антракт единоличным лидером. А вот о его выступлениях в основном этапе Лиги Европы, где в четверг было зафиксировано очередное поражение, этого не скажешь...

- Если говорить о матче с "Вересом", то получить три очка в нем динамовцам было тяжело. Но они молодцы: пойти на зимний перерыв, имея семь "чистых" очков преимущества над многолетним конкурентом, "Шахтером", дорогого стоит. А что касается игры с "Реал Сосьедадом", о которой уже высказывался в прессе, то она оставила неприятный осадок. Дела в чемпионате являются лишним подтверждением того, какие у динамовского клуба приоритеты. Как я и предполагал, в поединке с испанцами "Динамо" играло в три центральных защитника и сменило полсостава. Но одно дело – чемпионат Украины, где динамовцы почему-то не играли против "Александрии" таким образом, а совсем другое – Лига Европы. Наблюдая за действиями столичной команды, было видно, что, играя в три центральных защитника, игроки "Динамо" не знают, куда бежать тактически. Были провалы, которыми и пользовалась испанская команда. Я не понимаю, зачем нам выходить на европейский уровень, где бороться за попадание в финальную часть Лиги чемпионов, показывая при этом неплохую игру в поединке с "Партизаном" и "Глазго Рейнджерс"? Не могу сказать, что "Рейнджерс" гораздо слабее, чем "Реал Сосьедад". Это такого же уровня команда. Поэтому когда против шотландцев динамовцы показывали довольно приличную игру, я был приятно удивлен. А что теперь? Выходит, что Лига Европы – это уже не тот уровень для "Динамо"? За шесть матчей забит только один мяч и пятнадцать пропущено, что справедливо привело к последнему месту в турнирной таблице. Так ради чего тогда бороться за еврокубки? В европейских клубных турнирах сражаются за то, чтобы зарабатывать баллы для Украины, чтобы в Лиге чемпионов у нас была не одна, а две команды. А в идеале, чтобы в целом в еврокубках нашу страну представляло пять-шесть клубов. Лично мне как тренеру приятно вспомнить, как во время работы в "Александрии" удалось завоевать право играть в Лиге Европы. Тогда, в сезоне-2019/20, мы играли в групповом турнире, где также провели шесть матчей. Однако в каждом матче сопротивлялись, одержав три очка. А соперники у нас были достойные – немецкий "Вольфсбург", французский "Сент-Этьен" и бельгийский "Гент". В играх с ними наша команда трижды сыграла вничью и трижды уступила. Мы бились до конца, проявляя характер в каждой игре! И нам не было стыдно. Даже за поражения. До сих пор те матчи многим вспоминаются, и по поводу того евросезона я никогда не слышал каких-либо упреков. Напротив – только приятные воспоминания. Тем более что в группе мы играли впервые. И это "Александрия", которую никто не знал. А здесь – "Динамо" (Киев)!

- А тем временем в Таблице коэффициентов УЕФА Швеция и Кипр обошли Украину, которая опустилась уже на 23-е место.

– О чем мы и говорим. Это просто позор, если нас обходят такие страны. Я понимаю, у нас война. Но как бы то ни было, а для такой футбольной страны, как наша, 23-я позиция - это уж слишком. И если при этом "Динамо" на первом месте, а "Шахтер" на третьем, то это говорит о том, что таков уровень украинского чемпионата.