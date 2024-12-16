Трамп заявил, что есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине
Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай"
Getty Images/Global Images Ukraine
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".
Об этом он сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Цензор.НЕТ.
Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну в Украине. У нас есть небольшой прогресс", - заявил Трамп.
Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай".
"Количество солдат, которых убивают с обеих сторон, "астрономическое". Я не видел ничего подобного. Мы делаем все возможное, посмотрим, что из этого получится", - отметил республиканец.
Кроме того, он сказал, что его команда намерена провести контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "положить конец" этой войне.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.
Также он считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
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