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Трамп заявил, что есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине

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Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай"

Трамп заявил, что есть "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".

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Об этом он сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Цензор.НЕТ.

Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну в Украине. У нас есть небольшой прогресс", - заявил Трамп.

Он добавил, что это "тяжелый, неприятный случай".

"Количество солдат, которых убивают с обеих сторон, "астрономическое". Я не видел ничего подобного. Мы делаем все возможное, посмотрим, что из этого получится", - отметил республиканец.

Кроме того, он сказал, что его команда намерена провести контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "положить конец" этой войне.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

Также он считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 22:15
Это не правда, но он вынужден что то говорить, так как обещал закончить войну за сутки
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2
0
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
16.12.2024 в 22:15
Это не правда, но он вынужден что то говорить, так как обещал закончить войну за сутки
Ответить
2
0

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