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Генштаб опубликовал потери врага за минувшие сутки. Обновленные данные

Общие новости

Общее количество потерь среди захватчиков превысило отметку в 765 тысяч

Генштаб опубликовал потери врага за минувшие сутки. Обновленные данные

Фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях врага за минувшие сутки.

Было уничтожено около 1600 оккупантов, 4 танка, 15 бронемашин и 8 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 765110 (+1600) чел,
  • танков - 9567 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19751 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 21159 (+8) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1025 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34),
  • крылатые ракеты - 2943 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед,
  • специальная техника - 3650 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Андрей Журба
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