Генштаб опубликовал потери врага за минувшие сутки. Обновленные данные
Общее количество потерь среди захватчиков превысило отметку в 765 тысяч
Фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях врага за минувшие сутки.
Было уничтожено около 1600 оккупантов, 4 танка, 15 бронемашин и 8 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 765110 (+1600) чел,
- танков - 9567 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 19751 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 21159 (+8) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1025 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34),
- крылатые ракеты - 2943 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед,
- специальная техника - 3650 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Андрей Журба
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