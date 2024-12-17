Российские войска в ночь на 17 декабря запустили по Украине 31 беспилотник. Сколько сбили защитники?
ПВО работала в пяти областях Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска запустили по Украине 31 беспилотник.
В ночь на 17 декабря российские войска запускали БпЛА из двух районов РФ.
"В ночь на 17 декабря 2024 года (с 23.00 16 декабря) противник атаковал Украину 31-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - РФ", - сообщили защитники.
Защитники сбили 20 беспилотников в пяти областях Украины. Еще 10 были локально потеряны.
"По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локально потеряны)", - написали Воздушные Силы.
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Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. По словам Воздушных Сил, боевая работа продолжается, данные могут обновляться.
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