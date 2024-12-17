  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские войска в ночь на 17 декабря запустили по Украине 31 беспилотник. Сколько сбили защитники?
В тренде

Российские войска в ночь на 17 декабря запустили по Украине 31 беспилотник. Сколько сбили защитники?

Общие новости

ПВО работала в пяти областях Украины

Российские войска в ночь на 17 декабря запустили по Украине 31 беспилотник. Сколько сбили защитники?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска запустили по Украине 31 беспилотник.

В ночь на 17 декабря российские войска запускали БпЛА из двух районов РФ.

"В ночь на 17 декабря 2024 года (с 23.00 16 декабря) противник атаковал Украину 31-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - РФ", - сообщили защитники.

Защитники сбили 20 беспилотников в пяти областях Украины. Еще 10 были локально потеряны.

"По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локально потеряны)", - написали Воздушные Силы.

Российские войска в ночь на 17 декабря запустили по Украине 31 беспилотник. Сколько сбили защитники? - изображение 1

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. По словам Воздушных Сил, боевая работа продолжается, данные могут обновляться.

По теме
yellow-arrow
Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине
yellow-arrow
Генштаб опубликовал потери врага за минувшие сутки. Обновленные данные
yellow-arrow
Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости