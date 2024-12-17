Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине
За проголосовали 247 депутатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине.
По словам нардепа Ярослава Зализняка, законопроект поддержали 247 депутатов. Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания в частности Всемирного Конгресса Украинцев.
В документе указаны условия приобретения двойного гражданства. Запрет касается только граждан страны-агрессора. Законом предусмотрено, что в Украине введут институт множественного гражданства
По словам Зализняка, отдельным голосованием (150 голосов) поручили спросить мнение Конституционного суда относительно закона.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В пояснительной записке к закону множественного гражданства указано, что это поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны.
В августе 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.
Популярное сейчас
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала санкции ЕС в отношении ОКР и двух российских футбольных клубов
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 2