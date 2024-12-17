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Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине

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За проголосовали 247 депутатов

Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине.

По словам нардепа Ярослава Зализняка, законопроект поддержали 247 депутатов. Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания в частности Всемирного Конгресса Украинцев.

В документе указаны условия приобретения двойного гражданства. Запрет касается только граждан страны-агрессора. Законом предусмотрено, что в Украине введут институт множественного гражданства

По словам Зализняка, отдельным голосованием (150 голосов) поручили спросить мнение Конституционного суда относительно закона.

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В пояснительной записке к закону множественного гражданства указано, что это поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны.

В августе 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

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Верховна Рада
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1 голосов
Источник:
Ярослав Залізняк
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
17.12.2024 в 15:23
Куда бы Зеленскмй не спрятался , народный гнев достанет его в любой стране мира
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
17.12.2024 в 15:23
Куда бы Зеленскмй не спрятался , народный гнев достанет его в любой стране мира
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1
0
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 14:48
Под фальшфлагом пропихнули совсем другое. Не могу не нарадоваться своими соплеменниками в Раде.
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