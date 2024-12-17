Верховная Рада приняла законопроект введения института множественного гражданства в Украине.

По словам нардепа Ярослава Зализняка, законопроект поддержали 247 депутатов. Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания в частности Всемирного Конгресса Украинцев.

В документе указаны условия приобретения двойного гражданства. Запрет касается только граждан страны-агрессора. Законом предусмотрено, что в Украине введут институт множественного гражданства

По словам Зализняка, отдельным голосованием (150 голосов) поручили спросить мнение Конституционного суда относительно закона.

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В пояснительной записке к закону множественного гражданства указано, что это поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны.

В августе 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.