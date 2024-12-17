Постпред Украины в ООН назвал количество ракет, которое выпустила РФ по энергосистеме в 2024 году.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, Россия нанесла 12 массированных ударов по энергетике Украины.

"Атака в прошлую пятницу стала 12-м ударом России по нашей энергетической инфраструктуре только в течение 2024 года. Для этих ударов РФ использовала около 1100 ракет - как крылатых, так и баллистических", - сказал Кислица.

Также, по словам дипломата, 13 декабря российская армия устроила одну из самых масштабных атак по Украине. В тот день россияне запустили 94 ракеты и 193 дрона. Кислица поблагодарил страны, которые продолжают поддерживать Украину.

"Их вклад - не только акты солидарности, но также важные шаги, чтобы предотвратить геноцид", - сказал Кислица.