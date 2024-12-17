"Охотились" за F-16: СБУ разоблачила 12 агентов ГРУ РФ и их информаторов
Агенты действовали в пяти областях Украины
ssu.gov.ua
Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах Украины.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.
Отмечается, что участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера".
К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.
В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16.
Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, которые привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.
Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины.
В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей.
Сначала участники агентурной группы "отчитывались" резиденту, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору.
Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала ее организатора и 4-х ключевых сообщников.
Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).
Продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности других участников агентурной сети рф. Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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