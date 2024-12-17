Британская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в военной технике с начала большой войны в 2022 году, которые продолжают расти.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 17 декабря.

Британские разведчики отметили, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.

В разведке Британии отметили, что это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен со стратегических складов.

Россияне, как отметили в отчете, вывозят вронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.

Как акцентировали в британской разведке - снимки подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.