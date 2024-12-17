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Британская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне

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С февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи танков

Британская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне

Oryx

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в военной технике с начала большой войны в 2022 году, которые продолжают расти.

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Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 17 декабря.

Британские разведчики отметили, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.

В разведке Британии отметили, что это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен со стратегических складов.

Россияне, как отметили в отчете, вывозят вронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.

Как акцентировали в британской разведке - снимки подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:16
Это данные которые подтверждаются видео фактами, естественно эти потери больше.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:16
Это данные которые подтверждаются видео фактами, естественно эти потери больше.
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SSFC (Белозерье)
17.12.2024 в 16:42
Наші кажуть про 9,5 тисяч танків, та майже 20 тисяч бронемашин)))
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