Британская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне
С февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи танков
Oryx
Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в военной технике с начала большой войны в 2022 году, которые продолжают расти.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 17 декабря.
Британские разведчики отметили, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.
В разведке Британии отметили, что это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен со стратегических складов.
Россияне, как отметили в отчете, вывозят вронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.
Как акцентировали в британской разведке - снимки подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.
Популярное сейчас
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
- Россияне ночью использовали для атаки на Украину 108 ударных БПЛА. Сколько из них сбило ПВО?
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 2