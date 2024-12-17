И ты, Миша? Украинские игроки, которые были пойманы на допинге

Новость о допинге Михаила Мудрика разорвала информационное пространство. Один из самых талантливых игроков этого поколения может получить четырехлетнюю дисквалификацию. Это очень тревожит, ведь стопроцентно ударит по перспективам украинца и отрекошетит по сборной, где он дорос до статуса главной звезды.

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Каким бы ни было решение, вспоминаем подобные случаи в отечественном футболе — в первую очередь, интересно, есть ли жизнь после запрещенных препаратов.

Сергей Нагорняк

Стыки ЧМ-1998. Кроме того, Украина уступила Хорватии 0:2, нас ждал еще один неприятный удар. Бромантан, вещество, которое маскировало наличие других содержимых, стоило Сергею Нагорняку двух лет и нарушило микроклимат в национальной команде. Еще бы — действуя без важного персонажа, в скандальной атмосфере, подопечные Йожефа Сабо обменялись голами в Киеве и упустили возможность показать себя во Франции.

Нападающий признал вину и поддерживал кондиции с “Днепром”, а после завершения бана пробовал перезагрузиться в “Шахтере”, но не нашел поддержку со стороны Виктора Прокопенко. Путешествия по китайским клубам, киевский "Арсенал", "Волынь", запорожский "Металлург" — это явно не то, о чем следует мечтать профессионалу с претензиями.

Дмитрий Невмывака

В 2006-м Дмитрий Невмывака съездил на молодежный чемпионат Европы, просидел на скамье запасных и… был наказан за использование мочегонного препарата.

Годовой запрет — строго, но не критично, когда тебе всего двадцать два. Невмывака спокойно пересидел и дальше стабильно защищал цвета запорожского "Металлурга". 157 встреч, голы "Днепра", "Шахтеру", "Зари" — все довольно хорошо и без нареканий.

В 2010-м Дмитрий присоединился к “Мариуполю”, затем перебрался в Беларусь и играл за любительскую “Таврию-Скиф” из Роздола Запорожской области.

Денис Стоян

А вот это очень нетипично — в 2008-м Денис Стоян, прежде всего, известный выступлениями за полтавскую "Ворсклу", попался на марихуане. Защитник подчеркнул, что "на дне рождения впервые в жизни попробовал кальян", и этого хватило, чтобы "Таврия" мгновенно расторгла трудовой договор.

УЕФА наградила Дениса четырьмя месяцами, и после этого исполнитель закончился — отправился в Первую лигу, пытался перезагрузиться в “Десне”, “Николаеве”, “Буковине”, крапивницкой “Звезде” и “Полтаве”. В 2012 году завязал со спортом.

Валентин Слюсар

Два месяца отсутствия — ничто по сравнению с остальными кейсами. В 2009-м Валентин Слюсар боролся с лишним весом, после признался в совершенном, к тому же, сам препарат входил в категорию "условно запрещенных".

Учитывая тот факт, что дисквалификация вступила в действие летом, опорный полузащитник пропустил считанные туры сезона 2009/10 и вернулся в обойму. Впрочем, с последствиями: меньшим котированием в глазах Мирона Маркевича, скромной практикой и статусом свободного агента. Как говорится, святое место пусто не бывает: Олег Шелаев прекрасно использовал подарок судьбы и повлиял на получение очередной бронзы харьковчан.

С 2010-го по 2012-й Валентин представлял интересы “Оболони”, там же повесил бутсы на гвоздь.

Александр Рыбка

Саша с двух ног ворвался в обойму донецкого “Шахтера” — в осенней части сезона 2011/12 вытеснил Андрея Пятова (а это, поверьте, далось не каждому), отлично зарекомендовал себя в Лиге чемпионов и считался претендентом на участие в домашнем Евро. Все отлично?

В январе 2012-го УЕФА нашла в анализах голкипера фуросемид и "впаяла" два года. Рыбка открещивался, но по сути упустил не просто драгоценное время, а возможность полноценно закрепиться в состоянии "оранжево-черных" и сделать себе карьеру.

Когда в 2013-м парня подобрало киевское "Динамо", у него уже не было энтузиазма, репутации и проиграл конкуренцию Шовковскому. Противоречивый период в Турции, поездка в Азербайджан и Латвию, "Металлист", "Львов" и "Оболонь" —- готовы поспорить, что в глубине души Александр жалеет, что свернул не туда.

Валерий Лебедь

В 2014-м УАФ и УЕФА посетили Валерия Лебедя, но решили не наказывать так же, как и Рыбку. Хавбек принял лекарство из рук жены, и это стало смягчающим обстоятельством.

"Попросил жену дать мне обезболивающую таблетку. Одну дала от головы, другую – обезболивающую, которая снижает давление. И вот оказалось, что в его состав входит какое-то запрещенное вещество. Во всем виноват сам — ни команда, ни врачи. Я написал объяснительную вместе с женой, в которой мы объяснили ситуацию”.

Четыре месяца и штраф в размере 25 тысяч гривен — вообще некритично. Лебедь задержался в донецком "Олимпике" до 2016-го, был на балансе "Вереса", "Сум", "Полесья", а затем появился … в аннексированном Крыму. Как видите, нечестный человек.

Станислав Микицей

В январе 2017-го центрбек "Александрии" употребил "лекарство" от гипертонии, как и Мудрик, рисковал выпасть из ремесла на четыре года, однако способствовал расследованию и в итоге "отдыхал" полтора сезона.

Отметим, что “Александрия” не отвернулась от Микицея и выплачивала ему зарплату (да, половину, но все равно хороший жест). В августе 2018-го защитник стал доступным и в розыгрыше 2018/19 принял участие в 12 поединках (823 минуты).

В дальнейшем перебрался в латвийскую "Елгаву", "Черноморец" и "Мариуполь". С 2022 года выступает в низших дивизионах Польши.

Артем Беседин

В 2019-м Беседин "провалился" на "Мальме", однако футбольные инстанции ограничились годичным наказанием — мол, стимулирующие таблетки перепутал врач (Леонид Миронов был отстранен от работы), так что вина нападающего минимальна.

И знаете, Артему удалось избежать широкого хейта — как бы это парадоксально ни звучало, помог ковид. Китайская зараза поставила любую деятельность на паузу, привлекла максимальное внимание, поэтому воспитанник "Динамо" тихонько отсиживался, а потом еще и отправился на чемпионат Европы.

Именно ужасная травма колена в матче со Швецией подкосила Беседина и определила его будущее — потеря кондиций и неконкурентность запустили неотвратимый процесс. Аренды, переезд в Казахстан, статус свободного агента — и это двадцать восемь.

Еще можно вспомнить Алексея Гая, который, в отличие от того же Рыбки, в 2011 ограничился предупреждением. Но вообще в "Шахтере" частенько хватали за руку — еще были Фред и Дарио Срна.

Фото - архивные