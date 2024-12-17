  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Омбудсмен Лубинец заявил, что в Украине стало меньше случаев физической "бусификации"
В тренде

Омбудсмен Лубинец заявил, что в Украине стало меньше случаев физической "бусификации"

Общие новости

По сравнению с прошлым годом "она немножко ухудшилась, но не кардинально"

Омбудсмен Лубинец заявил, что в Украине стало меньше случаев физической "бусификации"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине становится меньше случаев так называемой физической "бусификации", когда нарушаются права военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК и СП.

Читайте такжеБританская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "УНИАН".

Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что по сравнению с прошлым годом "она немножко ухудшилась, но не кардинально".

Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации" - мы это так называем. Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы предоставили разъяснений, сколько у нас было по телефону общения, мы даже в общую цифру не вкладываем", - сказал омбудсмен.

По его словам, в регионах Украины он проводит закрытые встречи, где присутствуют представители ТЦК и СП, правоохранительных органов и часто - адвокаты.

Кроме того, Лубинец рассказал, что, получая сообщения о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место.

По его словам, там пытаются получить доступ к гражданину, получают от него информацию об инциденте и дальше решают, как на это реагировать.

"Иногда достаточно того, что появились наши представители - и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей, работников ТЦК и СП", - добавил Лубинец.

По теме
yellow-arrow
Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций
yellow-arrow
И ты, Миша? Украинские игроки, которые были пойманы на допинге
yellow-arrow
Британская разведка оценила потери Россией танков и бронемашин в войне
Дмитрий Лубинец война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости