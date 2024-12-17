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Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций

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Заявление главнокомандующего

Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что семь областей должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

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Об этом Сырский заявил во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

Строительство инженерно-технических сооружений было распределено на три этапа.

Сырский сообщил, что сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач: "ДССТ - нужно ускорить работу".

Генерал подчеркнул, что кроме устойчивости военных, чрезвычайно большое значение имеют инженерно-фортификационные сооружения.

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