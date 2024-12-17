Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций
Заявление главнокомандующего
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что семь областей должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Об этом Сырский заявил во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.
Строительство инженерно-технических сооружений было распределено на три этапа.
Сырский сообщил, что сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач: "ДССТ - нужно ускорить работу".
Генерал подчеркнул, что кроме устойчивости военных, чрезвычайно большое значение имеют инженерно-фортификационные сооружения.
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