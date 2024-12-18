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Россия потеряла почти 1600 военных за сутки - Генштаб ВСУ

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Немалые потери и в технике

Россия потеряла почти 1600 военных за сутки - Генштаб ВСУ

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1580 захватчиков, 21 бронемашину, 5 артсистем и 60 единиц автотехники.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 и до 18 декабря 2024 потери российских оккупантов в Украине составляют:

  • личного состава - около 766690 (+1580 за предыдущие сутки));
  • танков - 9571 (+4);
  • боевых бронированных машин - 19772 (+21);
  • артиллерийских систем - 21164 (+5);
  • реактивных систем залпового огня - 1256 (+0);
  • средств противовоздушной обороны - 1025 (+0);
  • самолетов - 369 (+0);
  • вертолетов - 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64);
  • крылатые ракеты - 2943 (+0);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60);
  • специальной техники - 3652 (+2).

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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