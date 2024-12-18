Россия потеряла почти 1600 военных за сутки - Генштаб ВСУ
Немалые потери и в технике
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1580 захватчиков, 21 бронемашину, 5 артсистем и 60 единиц автотехники.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 и до 18 декабря 2024 потери российских оккупантов в Украине составляют:
- личного состава - около 766690 (+1580 за предыдущие сутки));
- танков - 9571 (+4);
- боевых бронированных машин - 19772 (+21);
- артиллерийских систем - 21164 (+5);
- реактивных систем залпового огня - 1256 (+0);
- средств противовоздушной обороны - 1025 (+0);
- самолетов - 369 (+0);
- вертолетов - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64);
- крылатые ракеты - 2943 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60);
- специальной техники - 3652 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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