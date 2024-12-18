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"Он знает, что замораживать войну опасно". Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом

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"Он знает, что замораживать войну опасно". Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом

CNN

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с русскими.

Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - цитирует Зеленского Le Parisien.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире начнутся только тогда, когда у РФ не будет ресурсов для войны. По его словам, сейчас ситуация тяжелая, враг продолжает наступать.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Александр Бураков
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