"Он знает, что замораживать войну опасно". Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с русскими.

Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - цитирует Зеленского Le Parisien.