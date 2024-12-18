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Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные Силы сообщили о результатах работы ПВО за ночь

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Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные Силы сообщили о результатах работы ПВО за ночь

Zelenskiy Official

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В ночь на 18 декабря 2024 года враг атаковал 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел (рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 "шахеда" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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