Ребров и Матвиенко поставили не на Винисиуса. Известен выбор украинцев в голосовании FIFA The Best

Винисиус Жуниор опередил Родри в голосовании за лучшего игрока ФИФА. Хавбек Ман Сити получил голоса тренеров и представителей СМИ, вингер Реала - капитанов и болельщиков. В итоге в сводной таблице Винисиус получил 48 баллов, Родри - 43, а третьим финишировал одноклубник Жуниора Джуд Беллингем - 37.

Интересно, что ни один из представителей Украины не поставил Винисиуса на первое место: