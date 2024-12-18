Ребров и Матвиенко поставили не на Винисиуса. Известен выбор украинцев в голосовании FIFA The Best
В Украине отдали предпочтение главному конкуренту бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор опередил Родри в голосовании за лучшего игрока ФИФА. Хавбек Ман Сити получил голоса тренеров и представителей СМИ, вингер Реала - капитанов и болельщиков. В итоге в сводной таблице Винисиус получил 48 баллов, Родри - 43, а третьим финишировал одноклубник Жуниора Джуд Беллингем - 37.
- Читайте такжеДвое звездных одноклубников и не только. Кто проголосовал за Лунина как лучшего вратаря 2024 года?
Интересно, что ни один из представителей Украины не поставил Винисиуса на первое место:
- Сергей Ребров (тренер): Родри, Беллингем, Винисиус
- Николай Матвиенко (капитан): Родри, Винисиус, Виртц
- Валерий Новобранец (СМИ): Родри, Винисиус, Холанд
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FIFA
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
18.12.2024 в 11:16
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
- Проваленный допинг-тест Мудрика, лучший игрок года по версии ФИФА. Главные новости за 17 декабря
- Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1