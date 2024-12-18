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Ребров и Матвиенко поставили не на Винисиуса. Известен выбор украинцев в голосовании FIFA The Best

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В Украине отдали предпочтение главному конкуренту бразильца

Ребров и Матвиенко поставили не на Винисиуса. Известен выбор украинцев в голосовании FIFA The Best

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор опередил Родри в голосовании за лучшего игрока ФИФА. Хавбек Ман Сити получил голоса тренеров и представителей СМИ, вингер Реала - капитанов и болельщиков. В итоге в сводной таблице Винисиус получил 48 баллов, Родри - 43, а третьим финишировал одноклубник Жуниора Джуд Беллингем - 37.

Интересно, что ни один из представителей Украины не поставил Винисиуса на первое место:

  • Сергей Ребров (тренер): Родри, Беллингем, Винисиус
  • Николай Матвиенко (капитан): Родри, Винисиус, Виртц
  • Валерий Новобранец (СМИ): Родри, Винисиус, Холанд
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Сергей Ребров Украина ФИФА Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри Николай Матвиенко Винисиус Жуниор
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.12.2024 в 11:16
Авжеж вибір Реброва оптимальний... Тренерський погляд, хто найбільше впливає на гру команди... на досягнення нею позитивних результатів? А бий-біжі без командних злагоджених дій, то шлях у нікуди.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
18.12.2024 в 11:16
Авжеж вибір Реброва оптимальний... Тренерський погляд, хто найбільше впливає на гру команди... на досягнення нею позитивних результатів? А бий-біжі без командних злагоджених дій, то шлях у нікуди.
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