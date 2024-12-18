В Госдепе рассказали, на сколько времени Украине хватит помощи от администрации Байдена
Хватит надолго
U.S. Department of State
Команда действующего американского президента Джо Байдена убеждена, что Украине до конца 2025 года хватит военной помощи для сдерживания российской агрессии.
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллера.
"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года.
Что касается того, сколько из этого уже вывезено и сколько осталось, то это, очевидно, сокращение численности Пентагона или его запасов. Я бы направил вас к ним, чтобы ответить на этот вопрос", - сказал он.
13 декабря США выделили новый пакет помощи Украине на сумму $500 миллионов. В него вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ракеты TOW и другое вооружение.
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