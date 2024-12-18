Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж
Репортаж с Харькова
Фото - Владислав Прийменко, UA-Футбол
Золотой Мяч Андрея Шевченко приехал в Харьков.
В холле вокзала ”Харьков” 18 декабря проходит фотосессия с трофеем. Событие вызвало ажиотаж у харьковчан и гостей города.
Золотий М'яч Андрія Шевченка у Харкові.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 18, 2024
Відео: Владислав Прийменко, UA-Футбол pic.twitter.com/1wcV9zuLN6
Перед попаданием в зону Золотого мяча проходит проверка металлоискателем. При успешной проверке пропускают для фотографий с трофеем.
Во время воздушной тревоги, сотрудники вокзала перенесут трофей в безопасное место, а всех желающих попросят перейти в укрытие. Метро находится в помещении вокзала.
Напомним, что “Золотой Мяч” Андрея Шевченко посредством Укрзализныци ездит по украинским городам.
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