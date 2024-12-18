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Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж

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Репортаж с Харькова

Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж

Фото - Владислав Прийменко, UA-Футбол

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Золотой Мяч Андрея Шевченко приехал в Харьков.

В холле вокзала ”Харьков” 18 декабря проходит фотосессия с трофеем. Событие вызвало ажиотаж у харьковчан и гостей города.

Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж - изображение 1

Перед открытой фотосессией витрину полировали и в 12:30 поставили трофей за стеклом. Сначала сотрудники сфотографировали для отчёта и после пропустили желающих.

Перед попаданием в зону Золотого мяча проходит проверка металлоискателем. При успешной проверке пропускают для фотографий с трофеем.

Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж - изображение 2

Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж - изображение 3

Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж - изображение 4

Во время воздушной тревоги, сотрудники вокзала перенесут трофей в безопасное место, а всех желающих попросят перейти в укрытие. Метро находится в помещении вокзала.

Напомним, что “Золотой Мяч” Андрея Шевченко посредством Укрзализныци ездит по украинским городам.

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