Золотой Мяч Андрея Шевченко в Харькове. На презентации ажиотаж

Золотой Мяч Андрея Шевченко приехал в Харьков.

В холле вокзала ”Харьков” 18 декабря проходит фотосессия с трофеем. Событие вызвало ажиотаж у харьковчан и гостей города.

Перед открытой фотосессией витрину полировали и в 12:30 поставили трофей за стеклом. Сначала сотрудники сфотографировали для отчёта и после пропустили желающих.

Золотий М'яч Андрія Шевченка у Харкові.



Відео: Владислав Прийменко, UA-Футбол pic.twitter.com/1wcV9zuLN6 — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 18, 2024

Перед попаданием в зону Золотого мяча проходит проверка металлоискателем. При успешной проверке пропускают для фотографий с трофеем.

Во время воздушной тревоги, сотрудники вокзала перенесут трофей в безопасное место, а всех желающих попросят перейти в укрытие. Метро находится в помещении вокзала.

Напомним, что “Золотой Мяч” Андрея Шевченко посредством Укрзализныци ездит по украинским городам.