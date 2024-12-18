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Украина получила более 4 млрд евро от Евросоюза

Общие новости

Последняя выплата в этом году в рамках программы

Украина получила более 4 млрд евро от Евросоюза

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила еще 4,1 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины.

Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год", - написал Шмыгаль в Telegram.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 миллиарда евро финансовой поддержки.

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Украина Денис Шмыгаль Евросоюз война с россией
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1 голосов
Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:45
Покупают.
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:45
Покупают.
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0
1
avatar
Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:45
Продают.
Ответить
0
1
Море23 (Одесса)
18.12.2024 в 16:44
Не Украина а Зеля
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0
1
Gudvin85 (Киев)
18.12.2024 в 15:34
Итого:
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0
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
18.12.2024 в 15:17
4 міл'ярди євро... на 30 мільйонів українців це по 133 тисячі... Хоть би тисячу дали... Чорти.
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3
1
Gudvin85 (Киев)
18.12.2024 в 15:34
Просто по 133
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1
1
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:43
Сейчас в Украине 25 миллионов.
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0
1

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