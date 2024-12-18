Украина получила более 4 млрд евро от Евросоюза
Последняя выплата в этом году в рамках программы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила еще 4,1 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины.
Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год", - написал Шмыгаль в Telegram.
На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 миллиарда евро финансовой поддержки.
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