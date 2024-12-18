Украина получила более 4 млрд евро от Евросоюза

Украина получила еще 4,1 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины. Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год", - написал Шмыгаль в Telegram.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 миллиарда евро финансовой поддержки.