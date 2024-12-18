Журналист назвал беспричинным вылизыванием реакцию некоторых коллег на историю о положительном допинг-тесте Мудрика

Журналист Андрей Сенькив прокомментировал новости, касающиеся положительного допинг-теста Михаила Мудрика.

"Что я не понимаю в ситуации с Мудриком — это уже традиционная защита игрока от спортжурналистов. Это же было уже со Срной. "Он не такой", "поддерживаю" и так далее. А в чем поддерживаю? Как конкретно допинг попал в организм игрока? Точно ли это несчастный случай? Или невнимательность?"

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"Пока не будет четких ответов на эти вопросы (тот же Срна четко так и не рассказал) — не вижу смысла в поддерживаниях. Это же как 2+2. Это беспричинное вылизывание. При том, что мне самому дико от ситуации, мне самому жаль игрока. Но сути вышенаписанного это не меняет", — добавил Сенькив.

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Подчеркнем, что Михаилу Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация, если он будет признан виновным в употреблении запрещенных веществ.