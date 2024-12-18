Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир?

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2010 года рождения) победила команду Турции U-15 со счетом 3:0 в заключительном матче Турнира развития УЕФА.

Голами в составе "сине-желтых" отметились Илья Бодак, Захар Осьмухин и Руслан Дячок.

В предыдущих играх подопечные Дмитрия Михайленко уступили Португалии (0:3) и в серии 11-метровых победили Италию (3:3, по пенальти - 4:3). В итоге украинская сборная заняла третье место на Турнире развития УЕФА.

18.12.2024

Турция (U-15) - Украина (U-15) - 0:3 (0:0)

Голы: Бодак (53), Осьмухин (60), Дячок (84).

Турция (U-15, стартовый состав): Салчи, Йылмаз, Кайсериспор, Четинкая, Караомер, Дениз, Гюнели, Сивашлиоглу, Кологлу, Кабакташ, Пирасоглу.

Украина (U-15): Максименко, Мисюра, Осьмухин (Сарычев, 64), Гетманов (Мельченко, 46), Рыбак (Ротарь, 64), Бодак (Валигурский, 82), Савченко (Дзюбенко, 64), Бирладяну (Борисов, 82), Богатырь (Шевчук, 46), Доник (Дячок, 46), Яблонский.



