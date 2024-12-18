  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир?
В тренде

Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир?

Общие новости

Достойные результаты

Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир?

УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2010 года рождения) победила команду Турции U-15 со счетом 3:0 в заключительном матче Турнира развития УЕФА.

Голами в составе "сине-желтых" отметились Илья Бодак, Захар Осьмухин и Руслан Дячок.

В предыдущих играх подопечные Дмитрия Михайленко уступили Португалии (0:3) и в серии 11-метровых победили Италию (3:3, по пенальти - 4:3). В итоге украинская сборная заняла третье место на Турнире развития УЕФА.

18.12.2024

Турция (U-15) - Украина (U-15) - 0:3 (0:0)

Голы: Бодак (53), Осьмухин (60), Дячок (84).

Турция (U-15, стартовый состав): Салчи, Йылмаз, Кайсериспор, Четинкая, Караомер, Дениз, Гюнели, Сивашлиоглу, Кологлу, Кабакташ, Пирасоглу.

Украина (U-15): Максименко, Мисюра, Осьмухин (Сарычев, 64), Гетманов (Мельченко, 46), Рыбак (Ротарь, 64), Бодак (Валигурский, 82), Савченко (Дзюбенко, 64), Бирладяну (Борисов, 82), Богатырь (Шевчук, 46), Доник (Дячок, 46), Яблонский.

Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир? - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
yellow-arrow
Европа обсуждает отправку военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters
yellow-arrow
Журналист назвал беспричинным вылизыванием реакцию некоторых коллег на историю о положительном допинг-тесте Мудрика
Турция Украина U-15 УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости