Европа обсуждает отправку военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters

Страны Европы обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения.

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Об этом говорится в материале Reuters.

Журналисты отмечают, что все из-за того, что Дональд Трамп четко дал понять, что он не будет отправлять военных США в Украину.

В Европе лидеры настаивают на увеличении военной и экономической помощи Украине, и не видят признаков готовности Путина к переговорам.

"Однако за кулисами некоторые официальные лица обдумывают, как европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в частности с помощью сил в десятки тысяч солдат на украинской земле. Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за помощи Украине и которые привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США", - пишет издание.

Чиновники заявили Reuters, что крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть сил.

Один из украинских чиновников, знакомый с дискуссиями, считает, что силы сдерживания могут быть сформированы коалицией примерно из пяти-восьми стран.

Некоторые аналитики предполагают, что целесообразным будет отправка около 40 тыс. военных. Представитель европейской службы безопасности на условиях анонимности сказал, что может потребоваться до 100 000 военных.

Также обсуждается мандат миссии. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что это должно происходить под эгидой ООН, однако некоторые чиновники выступают против, ведь РФ является постоянным членом Совбеза ООН.

По словам аналитиков, европейцам также, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты как-то присоединиться к инициативе, по крайней мере помочь с разведкой и тому подобное.