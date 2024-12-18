  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
В тренде

Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории

Общие новости

Рассчитываем на дипломатию

Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории

скріншот з відео

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отвоевать Крым и Донбасс. Стоит рассчитывать на дипломатическое давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Читайте также"Он знает, что замораживать войну опасно". Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом

Об этом сообщает Le Parisien.

У главы государства спросили о компромиссах для остановки войны. В частности, относительно временного отказа от оккупированных Крыма и Донбасса.

"Мы не можем отдать свои территории. Нам это запрещает Конституция Украины. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил их отвоевать", - сказал он.

По словам президента, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

По теме
yellow-arrow
Европа обсуждает отправку военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters
yellow-arrow
Украина U-15 крупно обыграла сверстниц из Турции. На каком месте сине-желтые закончили турнир?
yellow-arrow
Журналист назвал беспричинным вылизыванием реакцию некоторых коллег на историю о положительном допинг-тесте Мудрика
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.12.2024 в 17:11
Коли відходить від написаного тексту, його деколи заносить не туди. Деколи краще промовчати. Язик мій - ворог мій.
Ответить
3
1
Вернуться к новостям
Комментарии 15
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.12.2024 в 17:11
Коли відходить від написаного тексту, його деколи заносить не туди. Деколи краще промовчати. Язик мій - ворог мій.
Ответить
3
1
semen24 (донецьк)
18.12.2024 в 16:52
саммиты мира и планы победы уже не нужны.янелох-балабол
Ответить
3
3
avatar
Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:52
Ждём прекращение огня и окончания массовой бойни. Зеля уже согласен. Дело за Трампом.
Ответить
1
6
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 16:56
ждун ......целуй в зад трампа и своего .....зЕ. окончание бойни?точнее передышка для паРаши.жди продолжения в будущем идиот
Ответить
4
1
avatar
Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:58
Твой сын погиб на фронте?
 
0
3
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 16:59
мой сын в всу.а город гле я жил зелёными ублюдками
 
2
1
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 16:59
сдан зЕ дебилами
 
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.12.2024 в 17:58
Ти пархатий путініст, як звично, отримаєш х.у.є.м по губах ! Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.12.2024 в 17:59
Я скажу тобі, собачий кал, Те, что раніш ніколи не казав! Ти підтягни штани и глянь назад, Где ти обрізаний насрав - там вяне виноград! Від сморіду - над садом птицепад, І навіть там, де колись скунс гуляв Тепер ти не зустрінеш нікого, Бо Барсел0х слонячу кучу наваляв!
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 16:48
...... зелёный.в 2019 перед выборами кто обвинял порошенко в сдаче территорий?кто заявлял что если бы мы были у власти этого не произошло?кто хотел посмотреть в глаза плешивому?кто говорил что войны не будет и нужно есть шаурму и шашлыки?зачем и по чьему приказу разминировали чонгар?......зЕ сдал чеверть территории страны врагу и ответит за это
Ответить
4
2
avatar
Bаrcelinius
18.12.2024 в 16:56
Зеля спокойно уедет в какой-нибудь банановый и рай и доживёт там в роскоши и комфорте до глубокой старости. Можешь не сомневаться. Всё уже договорено.
Ответить
2
3
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 16:57
если у него получится уехать.будешь носить ему сухари
 
3
1
Gudvin85 (Киев)
18.12.2024 в 16:45
Ты де6ил сам же запретил вести переговоры, а теперь - нужно заставить сесть за стол перегоаоров, ну не де6ил ???
Ответить
3
3
shura73 (угледар)
18.12.2024 в 17:00
едь на болота.тебе там будут рады
Ответить
1
2
Море23 (Одесса)
18.12.2024 в 16:43
Так ты же говорил что кофе в Крыму будешь пить в прошлом году ..про план победы то вообще достал всех
Ответить
5
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости