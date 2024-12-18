Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
Рассчитываем на дипломатию
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отвоевать Крым и Донбасс. Стоит рассчитывать на дипломатическое давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает Le Parisien.
У главы государства спросили о компромиссах для остановки войны. В частности, относительно временного отказа от оккупированных Крыма и Донбасса.
"Мы не можем отдать свои территории. Нам это запрещает Конституция Украины. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил их отвоевать", - сказал он.
По словам президента, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
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