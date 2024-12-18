"Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку", - Леоненко дал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, разбирается не только в футболе, но и в боксе.

– Виктор Евгеньевич, назовите главное спортивное событие Украины 2024 года, необязательно футбольное.

– Меня приятно удивил Усик. Я не думал, что он так легко побьет товарища Фьюри. Думаю, Александр сам не ожидал, что первый бой получится таким простым для него. Поздравляю Сашу с блестящей победой. А вообще главные события для меня – это биатлон, НХЛ и НБА.

– Ваш прогноз на реванш Усик – Фьюри?

– Думаю, повторится сюжет первого боя. Усик будет лупить британца, вот и все. Мне кажется, Фьюри не переживает и особо не готовится. Все ждали первого боя, думали, что обоим боксерам будет очень тяжело, а в итоге получилось, что для Усика это едва ли не тренировка была. Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку. Главное – чтобы Усик не расслабился, потому что в супертяжах нельзя давать слабину – один удар и уже на полу можно оказаться.