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"Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку", - Леоненко дал прогноз на бой Усик - Фьюри

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Хороший эксперт - экспертен во всем

"Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку", - Леоненко дал прогноз на бой Усик - Фьюри

скриншот youtube

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Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, разбирается не только в футболе, но и в боксе.

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– Виктор Евгеньевич, назовите главное спортивное событие Украины 2024 года, необязательно футбольное.

– Меня приятно удивил Усик. Я не думал, что он так легко побьет товарища Фьюри. Думаю, Александр сам не ожидал, что первый бой получится таким простым для него. Поздравляю Сашу с блестящей победой. А вообще главные события для меня – это биатлон, НХЛ и НБА.

– Ваш прогноз на реванш Усик – Фьюри?

– Думаю, повторится сюжет первого боя. Усик будет лупить британца, вот и все. Мне кажется, Фьюри не переживает и особо не готовится. Все ждали первого боя, думали, что обоим боксерам будет очень тяжело, а в итоге получилось, что для Усика это едва ли не тренировка была. Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку. Главное – чтобы Усик не расслабился, потому что в супертяжах нельзя давать слабину – один удар и уже на полу можно оказаться.

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Виктор Леоненко Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 19:35
Витя, бокс это не твоё, давай лучше про наших футбольных баранов.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
18.12.2024 в 19:35
Витя, бокс это не твоё, давай лучше про наших футбольных баранов.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:08
Рятуй Боже, від подібних "експертів"
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