"Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку", - Леоненко дал прогноз на бой Усик - Фьюри
Хороший эксперт - экспертен во всем
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Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, разбирается не только в футболе, но и в боксе.
– Виктор Евгеньевич, назовите главное спортивное событие Украины 2024 года, необязательно футбольное.
– Меня приятно удивил Усик. Я не думал, что он так легко побьет товарища Фьюри. Думаю, Александр сам не ожидал, что первый бой получится таким простым для него. Поздравляю Сашу с блестящей победой. А вообще главные события для меня – это биатлон, НХЛ и НБА.
– Ваш прогноз на реванш Усик – Фьюри?
– Думаю, повторится сюжет первого боя. Усик будет лупить британца, вот и все. Мне кажется, Фьюри не переживает и особо не готовится. Все ждали первого боя, думали, что обоим боксерам будет очень тяжело, а в итоге получилось, что для Усика это едва ли не тренировка была. Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку. Главное – чтобы Усик не расслабился, потому что в супертяжах нельзя давать слабину – один удар и уже на полу можно оказаться.
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